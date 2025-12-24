الصين تفتتح أول مدرسة لتدريب الروبوتات البشرية

وبدأت نتائج التدريب تظهر على أرض الواقع، حيث جرى نشر عدد من الروبوتات المدربة في مواقع عمل حقيقية، من بينها مصانع مجموعة «فاو» الصينية للسيارات، ومحطات شركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية»، في مؤشر على انتقال هذه التقنية من المختبرات إلى التطبيقات العملية اليومية والصناعية.