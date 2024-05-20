"دبور الجحيم".. هذه هي المروحية التي كانت تقل رئيس إيران

- بدأ تطوير الطائرة بيل 212 في الستينيات من القرن الماضي من قبل شركة بيل هيليكوبترز.

- تم إنتاج الطائرة لأول مرة في عام 1968، وسُلمت للخدمة العسكرية والمدنية.

- تم استخدام الطائرة في العديد من البلدان لأغراض مختلفة بما في ذلك النقل العسكري والإنقاذ والإسعاف الطبي.