الحرائق تشعل العالم وتجتاحه.. وخبراء لسنا مستعدين لتغير المناخ

اندلعت عددٌ من الحرائق حول العالم في الآونة الأخيرة وفي وقت مبكر من هذا الموسم، فمن تركيا إلى اليونان، ومنها إلى البرازيل، والولايات المتحدة، لتلتهم تلك الحرائق ملايين الهكتارات من الغابات مساحات شاسعة من الأراضي، حيث دفعت موجات الحر الشديدة درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة للغاية، لتشتعل الحرائق في أوقات غير معتادة من العام، ما يضع تغير المناخ في موضع الاتهام.