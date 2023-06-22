قرار مفاجئ من القضاء المصري بحق قاتلة طفلها وتقطيع جثته.. شاهد لحظة ظهورها بالمحكمة

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، عرض الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وأكل جزء منها على لجنة خماسية من الطب النفسي والأزهر.
وحسب موقع "القاهرة 24 "، فقد قررت الدائرة الأولى بمحكمة الزقازيق، في محافظة الشرقية، شمالي مصر، تأجيل جلسات محاكمة المتهمة بقتل ابنها إلى جلسة 17 يوليو، كما قررت هيئة المحكمة فحص هاتف المتهمة، بناءً على طلب الدفاع.
وقد ظهرت المتهمة في المحكمة متماسكة أثناء وقائع الجلسة اليوم، واستمعت إلى قرار قاضي المحكمة بإحالتها إلى لجنة الفحص النفسي والعقلي.
كما استمعت هيئة المحكمة إلى دفاع المتهمة ودفاع أسرة زوج المتهمة في غرفة المداولة، قبل بداية الجلسة رسميًا.
وكانت قد انطلقت صباح اليوم الخميس، رابع جلسات محاكمة المتهمة هناء محمد حسن، وذلك وسط تشديدات أمنية بمحيط محكمة جنايات الزقازيق في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لنظر محاكمة قاتلة ابنها واستكمال المرافعات.