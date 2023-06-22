قرار مفاجئ من القضاء المصري بحق قاتلة طفلها وتقطيع جثته.. شاهد لحظة ظهورها بالمحكمة

وحسب موقع "القاهرة 24 "، فقد قررت الدائرة الأولى بمحكمة الزقازيق، في محافظة الشرقية، شمالي مصر، تأجيل جلسات محاكمة المتهمة بقتل ابنها إلى جلسة 17 يوليو، كما قررت هيئة المحكمة فحص هاتف المتهمة، بناءً على طلب الدفاع.