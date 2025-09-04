بركان "سيميرو" يثور مجددًا ويقذف رمادًا كثيفًا في جاوة الشرقية

ثار بركان جبل سيميرو، الواقع في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا، مجددًا اليوم الخميس، مطلقًا أعمدة كثيفة من الرماد البركاني باتجاه الجنوب الغربي.
ووفقًا لما أفادت به وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية نقلًا عن مركز رصد سيميرو، فقد بلغ ارتفاع أعمدة الرماد نحو 500 متر فوق قمة الجبل، أي ما يعادل 4176 مترًا فوق مستوى سطح البحر.
وأوضح المركز أن لون العمود البركاني تراوح بين الأبيض والرمادي بكثافة عالية، وسُجل على أجهزة قياس الزلازل بسعة قصوى بلغت 22 ملليمترًا واستمر لمدة 145 ثانية.
ولا يزال النشاط الزلزالي في جبل سيميرو قويًا، حيث تم تسجيل 45 زلزالًا بركانيًا خلال يوم أمس، تراوحت سعتها بين 10 و22 ملليمترًا، وامتدت لفترات زمنية بين 50 و179 ثانية.