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بعد سقوط 12 ضحية.. فيديو مروّع للحظة وقوع حادث نفق العقبة بالأردن
كشف فيديو مروّع عن لحظة وقوع حادث في نفق الخامسة بمدينة العقبة الأردنية، وكانت كاميرا الشاحنة المشاركة في الحادث قد التقطت الفيديو.
وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية؛ فقد وقع الحادث في نفق الخامسة بمدينة العقبة بين شاحنة محملة بالبوتاس وسبع سيارات صغيرة؛ مما أسفر عن وفاة و11 إصابة.
وحسب صحيفة "الغد"؛ فقد وثقت كاميرا الشاحنة الحادث بمقطع فيديو، يُظهر مسيرة موكب من السيارات في مواجهة الشاحنة تمامًا داخل النفق؛ مما أدى إلى التصادم المروع.