10 تهم يتصدرها "القتل الخطأ".. الداخلية الكويتية تعلن حبس "الفاشينيستا" المتسببة في الحادث المروري

وأوضحت الداخلية أن جهة التحقيق باشرت مهامها، فور تسلمها إحالة الحادث، وفق الإجراءات القانونية، وقد تَبَين أنه حادث تصادم ثنائي فيه وفاة وإصابة واشتباه في حالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة في الحادث ومرافقها؛ حيث كانوا تحت تأثير مواد مسكرة، وكذلك تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح، وكذلك القتل الخطأ والإصابة بالخطأ، وانتهاء تأمين المركبة، وقد تم إحالة قائدة المركبة المتسببة في الحادث وكذلك مرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية؛ لأخذ العينات وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، وكذلك تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قِبَل إدارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون.