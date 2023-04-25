ارتفاعات قياسية ومثيرة للقلق في حرارة المحيطات تسبق ظاهرة النينو

وسجّل المؤشر العالمي لقياس درجة حرارة سطح البحر أرقامًا قياسية جديدة هذا الشهر، حيث لم تصل حرارة مياه البحر إلى هذه السخونة من قبل بهذا التسارع، دون أن يملك العلماء تفسيرات وافية حول أسباب ما يحدث.