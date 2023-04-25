ارتفاعات قياسية ومثيرة للقلق في حرارة المحيطات تسبق ظاهرة النينو

أثار الارتفاع المتسارع في درجات حرارة المحيطات حول العالم مؤخرًا قلق العلماء؛ خوفًا من أن يزيد ذلك من آثار الاحتباس الحراري.
وسجّل المؤشر العالمي لقياس درجة حرارة سطح البحر أرقامًا قياسية جديدة هذا الشهر، حيث لم تصل حرارة مياه البحر إلى هذه السخونة من قبل بهذا التسارع، دون أن يملك العلماء تفسيرات وافية حول أسباب ما يحدث.
ويشعر العلماء بالقلق من أن تصل درجة حرارة العالم إلى مستويات جديدة بحلول نهاية العام المقبل؛ نتيجة هذا التسارع في ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى إمكانية حدوث ظواهر جوية أخرى.
ويعتقد الخبراء أنه من المتوقع أن يشهد العالم خلال الأشهر المقبلة آثار ظاهرة النينو المناخية، التي تؤدي لتسخين مياه المحيط.
ويمكن أن تؤدي زيادة حرارة المحيطات إلى قتل الحياة البحرية فيها، وأن يصبح الطقس فيها أكثر قسوة، وترتفع مستويات سطح البحر، فيما تصبح مياهها أقل كفاءة في امتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري.