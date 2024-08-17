النمسا تعاني من أطول موجة حر.. والجفاف يُلحق أضرارًا بالمحاصيل الزراعية

شهدت النمسا في يوليو الماضي، أطول موجة حر منذ بدء تسجيل درجات الحرارة؛ حيث تتعرض منذ أسابيع لطقس شديد الحرارة ونقص في هطول الأمطار، تسبب في حدوث جفاف ألحق الضرر بأهم محاصيل فصل الخريف خاصة الذرة وفول الصويا وبنجر السكر.

وتعاني النمسا من التعرض لظواهر جوية متطرفة وطقس قاسٍ خلال السنوات الماضية، يتفاقم بسبب مشكلة تغير المناخ؛ مما يؤدي إلى حدوث خسائر اقتصادية وأضرار جسيمة؛ لا سيما في قطاع الزراعة بلغت أكثر من مليار يورو في العام الماضي.

وأكد اتحاد شركات التأمين، أن معاناة المزارعين من العواصف والفيضانات تتفاقم بشكل متزايد.

وأوضح كريستوف ماتيلا، خبير الأرصاد الجوية في النمسا، أن ولاية "كلاغنفورت" النمساوية، سجلت أطول موجة حر منذ بدء القياسات في عام 1950 بواقع 11 يومًا حارًّا على التوالي.