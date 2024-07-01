رسميًّا في هذه الدولة.. رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

ومن بين هذه الأيام يتم حساب التعويض عن 390 يومًا على أساس الدخل الكامل للشخص، بينما يحصل الأشخاص على مبلغ ثابت قدره 180 كرونة (17 دولارًا) في اليوم للـتسعين يومًا المتبقية.