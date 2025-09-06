"عشاء عمل عالي الذكاء".. أقوى 18 رئيسًا لشركات التقنية على مائدة ترامب من أجل الإجابة عن سؤال واحد

تناول الرئيس دونالد ترامب العشاء يوم الخميس مع أقوى 18 من الرؤساء التنفيذيين في وادي السيليكون، حيث انتزع تعهدات منهم باستثمارات تجاوزت تريليون دولار داخل الولايات المتحدة، واصفًا التجمع بأنه قمة "عالية الذكاء" تهدف إلى "الارتقاء ببلدنا إلى مستوى جديد".
ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، جلس على مائدة العشاء كل من: مارك زوكربيرج من ميتا، وتيم كوك من آبل، وسوندار بيتشاي من جوجل، وساتيا ناديلا من مايكروسوفت، وسافرا كاتز من أوراكل، والمؤسس المشارك لجوجل سيرجي برين، والمؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل جيتس، وألكسندر وانغ مؤسس سكيل إيه آي، وديفيد ساكس كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض، بينما كان إيلون ماسك هو أبرز الغائبين.
وكتب رئيس تيسلا وسبيس إكس على موقع "إكس": "كان إيلون ماسك مدعوًا ولكنه لم يتمكن من الحضور"، وأرسل مندوبًا بدلًا منه.
وافتتح ترامب كلمته بأسلوبه المعهود، واصفًا المديرين التنفيذيين بـ"الرائعين"، ومعلنًا: "هذا يرتقي ببلدنا إلى مستوى جديد". ثم سألهم واحدًا تلو الآخر عن مقدار رأس المال الذي سيخصصونه للمشاريع الأمريكية حتى عام 2028. أجاب زوكربيرج: "600 مليار دولار على الأقل"، وهو رقم ردده كوك، بينما تعهد بيتشاي بـ250 مليار دولار إجمالًا، في حين قدّر ناديلا "ما يصل إلى 80 مليار دولار سنويًا". وكان رأي الرئيس المقتضب: "جيد. جيد جدًا".
وقد هنأ ترامب بيتشاي على تخفيف عقوبات مكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل هذا الأسبوع، والتي فاقت التوقعات، وهو قرار أضاف 230 مليار دولار إلى القيمة السوقية لشركة ألفابت. وقال بيتشاي مازحًا: "أنا سعيد بانتهاء هذا الأمر"، مما أثار الضحك.
وفي وقت سابق، استضافت السيدة الأولى ميلانيا ترامب فعاليةً حول الذكاء الاصطناعي في التعليم، مُطلقةً تحدي "عصر الذكاء الاصطناعي" للطلاب. وقالت: "الروبوتات هنا. مستقبلنا لم يعد خيالًا علميًا".