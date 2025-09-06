"عشاء عمل عالي الذكاء".. أقوى 18 رئيسًا لشركات التقنية على مائدة ترامب من أجل الإجابة عن سؤال واحد

وافتتح ترامب كلمته بأسلوبه المعهود، واصفًا المديرين التنفيذيين بـ"الرائعين"، ومعلنًا: "هذا يرتقي ببلدنا إلى مستوى جديد". ثم سألهم واحدًا تلو الآخر عن مقدار رأس المال الذي سيخصصونه للمشاريع الأمريكية حتى عام 2028. أجاب زوكربيرج: "600 مليار دولار على الأقل"، وهو رقم ردده كوك، بينما تعهد بيتشاي بـ250 مليار دولار إجمالًا، في حين قدّر ناديلا "ما يصل إلى 80 مليار دولار سنويًا". وكان رأي الرئيس المقتضب: "جيد. جيد جدًا".