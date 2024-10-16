لأنه يتم إطلاقها بالقرب من الأنف.. دراسة تكشف خطرًا متعلقًا باستخدام مزيلات العرق

وبحسب الدراسة، تم العثور على معدل نمو كبير للجسيمات الضارة أعلى بكثير مما تشير إليه الدراسات عادةً، ونظرًا للمخاوف المتزايدة بشأن التأثير الذي يمكن أن تخلفه الجسيمات الدقيقة في مزيل العرق على صحتنا في كل مرة نقوم فيها بتصفيف شعرنا أو رش عطر لطيف؛ يجب أن ننتبه إلى كمية المادة وإبعادها بشكل كبير عن مجرى التنفس.