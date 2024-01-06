المئات لا يزالون في عداد المفقودين.. عدد قتلى زلزال اليابان يتجاوز "110" أشخاص

تجاوز عددُ قتلى الزلزال الذي ضرب اليابان أول أيام العام الجديد، "110" شخص، اليوم السبت، وما زال أكثر من "200" آخرين في عداد المفقودين، وهو الزلزال الأعلى من حيث عدد القتلى الذي تشهده البلاد منذ ما يقرب من ثماني سنوات.