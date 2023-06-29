"الأزهر" يوجّه رسالة لـ"بوتين" بعد حمله واحتضانه القرآن الكريم

ووجّه الأزهر الشريف تحية إجلال وتقدير إلى المملكة المغربية، ملكًا وشعبًا على الموقف المشرف نصرةً للمصحف الشريف ومقدسات المسلمين، وردًا على الانتهاكات السويدية في حق القرآن الكريم كتاب الله، والذي تمثل في استدعاء سفيرها لدى السويد، واستدعاء سفير السويد في المغرب.