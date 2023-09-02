أمريكا.. محاكمة فيدرالية لمسنّ حاول سرقة بنك لدفع إيجار منزله

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي القبض على مايكل نوجين البالغ من العمر 67 عامًا، بعد محاولته سرقة أموال من بنك أوف أمريكا في هوليوود، فلوريدا.
وكشفت التحقيقات أن الرجل المسن حاول سرقة مبلغ 650 دولارًا فقط من البنك؛ لدفع إيجار منزله وتجنب التشرد في شوارع المدينة.
وظهر نوجين، على كاميرات المراقبة وهو يهدد إحدى عاملات البنك بأنه يحمل مسدسًا ويطالبها بوضع الأموال في حقيبة يحملها.
وفي الوقت نفسه، قام نوجين بوضع كيس تسوق بلاستيكي بني تحت الزجاج الواقي باتجاه الصرافة. وأضاف مهددًا: «أنا لا ألعب، لدي مسدس، ضعي المال في الحقيبة».
وحين لم ترَ الصرافة مسدسًا بدأت في إغلاق درج المال، وبدأ صرافان آخران سمعا ما قاله الرجل في قفل أدراج أموالهما وقاما بتفعيل إنذار الطوارئ.
وعندما بدأ الصرافون في التراجع خوفًا، اختطف نوجين حقيبته من تحت الزجاج الواقي وهرب من البنك من مخرج الطوارئ في اتجاه غير معروف.
وفي يوم 24 أغسطس، تعرف أحد المرشدين على نوجين من صور سرقة البنك في التقارير الإخبارية، وأخبر رجال الشرطة بعنوانه في شاطئ هالانديل حيث كان يقيم.
وفي المساء، وبعد توقيفه اعترف الرجل بمحاولة سرقة البنك، لتحصيل مبلغ كافٍ لدفع إيجار منزله، كي لا يفقد حق الإقامة فيه.
وجاء في تقرير الشرطة أنه اعتبر أن تلك كانت «الفرصة الأخيرة له للحصول على 650 دولارًا قبل أن يصبح بلا مأوى».
وتم اتهام نوجين بـ«محاولة الاستيلاء عن عمد، وعن طريق الترهيب» على المال الفيدرالي، وسيعرض على محكمة فيدرالية.