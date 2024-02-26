بالفيديو.. لاعب يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من بداية مباراة بالدوري الفرنسي

وحسب موقع "الحرة" دخل "إيليس" في غيبوبة، عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس، حين كان يحاول إحراز هدف في مرمى الفريق المنافس من كرة عرضية عقب انطلاق المباراة.