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بالفيديو.. لاعب يدخل في غيبوبة بعد 40 ثانية من بداية مباراة بالدوري الفرنسي
دخل اللاعب الهندوراسي ألبرت إيليس في غيبوبة بعد 40 ثانية من انطلاق مباراة فريقه بوردو أمام غانغان في بطولة فرنسا للدرجة الثانية في كرة القدم.
وحسب موقع "الحرة" دخل "إيليس" في غيبوبة، عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس، حين كان يحاول إحراز هدف في مرمى الفريق المنافس من كرة عرضية عقب انطلاق المباراة.
وفقَد "إيليس" البالغ من العمر 28 عامًا، وعيه بعدما اصطدم برأسه مدافع فريق غانغان، دونتيان غوميز.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، خضع اللاعب لعملية جراحية ناجحة، عقب دخوله في غيبوبة مؤقتة.