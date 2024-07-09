مقتل سائح تحت "أقدام فيل" في أحد منتزهات جنوب أفريقيا

وذكرت السلطات الجنوب أفريقية، اليوم الثلاثاء، أن الرجل "43 عامًا" تعرّض للهجوم صباح الأحد الماضي، في متنزه بيلانسبرغ الوطني، الذي يرتاده عددٌ كبير من الزوّار، ويبعد 200 كيلومتر فقط عن العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا؛ حسب "سكاي نيوز عربية".