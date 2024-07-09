مقتل سائح تحت "أقدام فيل" في أحد منتزهات جنوب أفريقيا

قُتل سائح إسباني تحت أقدام فيل، بعدما اقترب من قطيع صغير لالتقاط صورة، في منتزه قرب "جوهانسبرغ" في جنوب أفريقيا.
وذكرت السلطات الجنوب أفريقية، اليوم الثلاثاء، أن الرجل "43 عامًا" تعرّض للهجوم صباح الأحد الماضي، في متنزه بيلانسبرغ الوطني، الذي يرتاده عددٌ كبير من الزوّار، ويبعد 200 كيلومتر فقط عن العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وبيّنت الشرطة أن الضحية وخطيبته وامرأتين أخريين كانوا داخل سيارتهم في المحمية، عندما رأوا ثلاثة أفيال وثلاثة من صغارها.
وقال الناطق باسم الشرطة "ساباتا موكغوابون": إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الرجل أوقف السيارة ونزل منها قبل الاقتراب من الأفيال؛ لالتقاط الصور، فتعرّض للهجوم الذي أودى بحياته".
فيما قال مدير الحفاظ على البيئة في هيئة المتنزهات والسياحة في المقاطعة الواقعة في شمال غرب البلاد "بيتر نيل": إنّ أم الفِيَلة أصبحت "هائجة" عندما رأت الرجل يقترب، موضحًا أن دفاعها عن صغارها "أمر طبيعي".
وأبدى "نيل" أسفه لأن "عددًا كبيرًا من السائحين لا يدركون مخاطر التصرفات المماثلة ومدى خطورة هذه الحيوانات".
ولفتت الشرطة التي فتحت تحقيقًا بالحادثة، إلى أنّ ركاب السيارة الآخرين، وجميعهم من جوهانسبرغ، لم يصابوا بأذى.
يذكر أن هجمات الأفيال شائعة في جنوب أفريقيا؛ ففي عام 2021 قتلت أفيال أحد الصيادين في متنزه كروغر الوطني الشهير.
وخلال العام الماضي 2024 قُتل 50 شخصًا، وأصيب 85 بهجمات حيوانات برية، معظمها أفيال، في زيمبابوي المجاورة.
وتوصي إدارة منتزه بيلانيسبيرغ، وغيرها من المتنزهات في جنوب أفريقيا، الزوار الذين يتجولون في المحميات بإبقاء نوافذ مركباتهم مغلقة وعدم الخروج من سياراتهم.