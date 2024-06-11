ركض 6 كيلومترات وهو مصاب بحثًا عن مساعدة.. شاهد كيف أنقذ كلب صاحبه بعد حادث سير

وما جعل "تيري" شبه متيقن من هلاك أخيه أن الجو كان ممطرًا وباردًا خلال الليل، لافتًا إلى أن الوادي كان شديد الانحدار، مما اضطر رجال الشرطة للاستعانة بمعدات للهبوط قبل أن يباشروا في تمهيد الطريق من خلال بعض قطع الأشجار والنباتات إلى أن وصلوا إلى "براندون" وهو مصاب وفي حالة إجهاد شديد.