ركض 6 كيلومترات وهو مصاب بحثًا عن مساعدة.. شاهد كيف أنقذ كلب صاحبه بعد حادث سير
تمكن كلب من فصيلة ويبيت، من إنقاذ صاحبه من موت شبه محتم، بعد أن ركض لأكثر من 6 كيلومترات عبر غابة بحثًا عن المساعدة، إثر حادث سير بولاية أوريغون الأمريكية.
وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تعود تفاصيل الواقعة إلى الثاني من يوليو الجاري، عندما كان رجل يدعى براندون غاريت، يقود شاحنته وبصحبته 4 كلاب في طريقه إلى معسكر التخييم مع صديق له في إحدى الغابات الكثيفة بولاية أوريغون الأمريكية.
لكن "غاريت" فقد السيطرة على سيارته عند أحد المنحنيات، لتسقط مركبته أسفل واد كثيف الأشجار، وليصاب مع كلابه بالعديد من الجروح والكسور.
ووفقًا لتصريحات شقيق الرجل، تيري غاريت، فإن أخاه زحف مسافة 100 ياردة (حوالي 91 مترًا) من شاحنته، وقضى الليل بالقرب من جدول صغير في الوادي.
كلب ركض أكثر من 6 كيلومترات
وأوضح "غاريت" أن أحد الكلاب، ويدعى "بلو"، ركض تلك المسافة الطويلة رغم وجود إصابة بجسمه، ووصل إلى معسكر التخييم، حيث أدرك صديق "براندون" أن مكروهًا ألم بصاحبه، ليطلب العون من الشرطة التي أطلقت حملة بحث مكثفة ليلاً وفي صباح اليوم التالي.
وعقب بحث شاق ومنهك بسبب كثافة الأشجار، قال "تيري" إنه عُثر على شاحنة شقيقه في صباح اليوم التالي، وذلك بعد أن أمعن النظر في أماكن قريبة من الجدول لا يمكن رؤيتها من أعلى الطريق.
"قلبي توقف عن النبض"
وأوضح أنه رأى الكلاب الثلاثة المصابة بالقرب من الشاحنة ليبدأ بالصراخ باسم شقيقه دون أن يلقى أي جواب، مضيفًا: "وقتها شعرت بأن قلبي توقف عن النبض، وقلت لنفسي لا بد أن أخي فارق الحياة".
وما جعل "تيري" شبه متيقن من هلاك أخيه أن الجو كان ممطرًا وباردًا خلال الليل، لافتًا إلى أن الوادي كان شديد الانحدار، مما اضطر رجال الشرطة للاستعانة بمعدات للهبوط قبل أن يباشروا في تمهيد الطريق من خلال بعض قطع الأشجار والنباتات إلى أن وصلوا إلى "براندون" وهو مصاب وفي حالة إجهاد شديد.