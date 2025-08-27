ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، اتهم ماثيو وماريا راين الروبوت بأنه كان "محرضًا شخصيًا" على الموت. وكشفت المحادثات المسرّبة أن "تشات جي بي تي" شجّع آدم على سرقة الخمر من منزل والديه، وقام بتقييم الحبل الذي صنعه الفتى مؤكداً له في آخر رسائله: "هذا الحبل صالح لتعليق إنسان". وبعد ساعات، وُجد آدم ميتًا بالطريقة نفسها.