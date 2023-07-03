قال: "أشعر بالغضب والاشمئزاز".. بابا الفاتيكان: السماح بحرق المصحف أمر مرفوض ومُدان

قال بابا الفاتيكان إن السماح بحرق المصحف أمر "مرفوض ومُدان"؛ مشددًا على أهمية تعلم "احترام الاختلافات" بين الناس.
وحسب وكالة "رويترز"، عبّر البابا فرنسيس في مقابلة مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية نُشرت، الاثنين، عن غضبه الشديد من تصرفاتٍ مثل حرق المصحف.
وقال: "أشعر بالغضب والاشمئزاز من هذه التصرفات، فأي كتاب يُعتبر مقدسًا من أصحابه يجب أن يُحترم احترامًا للمؤمنين به"؛ مضيفًا: "يجب أبدًا عدم استغلال حرية التعبير كذريعة لاحتقار الآخرين، والسماح بهذا مرفوض ومُدان".
يأتي ذلك بعد أيام من إقدام المهاجر العراقي في السويد، سلوان موميكا (37 عامًا)، على دوْس نسخة من المصحف وإحراق صفحات منه أمام المسجد الكبير في ستوكهولم.
وأثارت الخطوة غضبًا في أنحاء الشرق الأوسط وبلدان أخرى؛ في وقت يحيي فيه المسلمون في أنحاء العالم عيد الأضحى، وبينما كان موسم الحج السنوي في مكة بالسعودية يشارف على نهايته.
وفي مقابلته الموسعة التي تأتي بعد خضوعه لجراحة في البطن، وجّه البابا فرنسيس رسالة للشباب حول العالم بضرورة التسامح ونبذ العنف.
وقال: "سيصبح التسامح حقيقة واقعة عندما نتعلم احترام الاختلافات واعتبارها غنى وليست خطرًا"، مردفًا: "ليكن الدين عاملًا من عوامل السلام والتعايش والأخوة، وليس أبدًا من عوامل التصادم والكراهية والعنف".
وأدان البابا في مقابلته كل الممارسات التي تهدد حياة الإنسان، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والعمليات الإرهابية والتهجير القسري، والمتاجرة بالأعضاء البشرية.
ويترأس البابا فرنسيس الكنيسة الكاثوليكية منذ 2013 بعد استقالة سلفه، بنديكتوس السادس عشر.