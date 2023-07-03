قال: "أشعر بالغضب والاشمئزاز".. بابا الفاتيكان: السماح بحرق المصحف أمر مرفوض ومُدان

وقال: "أشعر بالغضب والاشمئزاز من هذه التصرفات، فأي كتاب يُعتبر مقدسًا من أصحابه يجب أن يُحترم احترامًا للمؤمنين به"؛ مضيفًا: "يجب أبدًا عدم استغلال حرية التعبير كذريعة لاحتقار الآخرين، والسماح بهذا مرفوض ومُدان".