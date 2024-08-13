"ليس هناك مثل حب الأم".. شاهد لهفة أنثى أسد لإنقاذ صغيرها

وتحت عنوان "لم تَكُفَّ عن محاولات إنقاذ صغيرها"؛ نشرت صفحة "نيتشر إز أميزنغ" على موقع التواصل الاجتماعي "X" فيديو للحظة سقوط شبل في بركة ماء، ولهفة الأم وهي تمد قدمها بسرعة محاولة إخراجه من الماء قبل أن يغرق، وعندما فشلت مرة بعد مرة، نزلت بكلتي قدميها الأماميتين، حتى بدا أنها ستقسط هي نفسها في الماء، واستعانت بأنيابها مع مخالبها حتى تمكنت من إنقاذه، ليهدأ خوفها أخيرًا وهي تضعه على الأرض في أمان.