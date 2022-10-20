الأردن.. فيديو لفتاة حُرقت مركبتها وتعرضت للتهديد والأمن يتحرك فورًا

وأكد أنه بالتحقيق مع تلك السيدة؛ فقد تقدمت بشكوى ضد أحد الأشخاص، وجرى استدعاؤه وإحالته للقضاء، الذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مدة أسبوع؛ فيما يجري البحث عن شخص آخر يشتبه به في حادثة حريق المركبة.