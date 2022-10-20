الأردن.. فيديو لفتاة حُرقت مركبتها وتعرضت للتهديد والأمن يتحرك فورًا

في الأردن أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، تفاصيل الفيديو الذي نشرته إحدى السيدات، وكشفت خلاله قيام أحد الأشخاص بتهديدها وحرق مركبتها.
وحسب صحيفة "الدستور" الأردنية، قال "السرطاوي" في بيان اليوم الخميس: إنه تم التعامل مع الحادثة منذ لحظة الإبلاغ عن وجود حريق في مركبة داخل كراج إحدى المركبات.
وأكد أنه بالتحقيق مع تلك السيدة؛ فقد تقدمت بشكوى ضد أحد الأشخاص، وجرى استدعاؤه وإحالته للقضاء، الذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل مدة أسبوع؛ فيما يجري البحث عن شخص آخر يشتبه به في حادثة حريق المركبة.