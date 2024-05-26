"ميتا" و"أكتيفجن" تواجهان دعاوى قضائية بسبب لعبة "كول أوف ديوتي"

وزعمت أن مطلِق النار كان "مراهقًا فقيرًا ومعزولًا" من بلدة صغيرة في تكساس لم يعلم إلا عن الأسلحة الهجومية، ووَضَعَها نصب عينيه، لأنه تعرض للسلاح من خلال لعب "كول أوف ديوتي" وزيارة إنستجرام.