دمار سد كاخوفكا.. مشاهد مروعة وعواقب خطيرة على سلة الغذاء في العالم

واعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الدمار الناجم عن انهيار سد كاخوفكا قد يستغرق عقوداً لعلاجه، موضحة أن "فقدان الخزان سيعني أنه سيكون هناك مياه شرب أقل بكثير للمدن في المنطقة والري للحزام الزراعي المحيط به، وسيكون لذلك تأثير غير مباشر على إنتاج الغذاء، وعلى صادرات القمح والذرة وزيت عباد الشمس وفول الصويا، إلى بقية العالم".