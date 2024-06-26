الجيش الأردني يعلن إحباط تهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا ومقتل مُهرِّب

وكان الأردن أعلن في الخامس من يونيو الجاري إحباط تهريب ملايين من أقراص الكبتاغون المخدرة، قال إنها كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار، في أكبر عملية لضبط مخدرات منذ أعوام، حسب ما كشف بيان لمديرية الأمن العام.