الجيش الأردني يعلن إحباط تهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا ومقتل مُهرِّب

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، مقتل مُهرِّب وإصابة آخرين أثناء إحباط عملية تهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.
وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت، فجر اليوم الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أسفر الاشتباك عن مقتل أحد المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على تسخير جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
وكان الأردن أعلن في الخامس من يونيو الجاري إحباط تهريب ملايين من أقراص الكبتاغون المخدرة، قال إنها كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار، في أكبر عملية لضبط مخدرات منذ أعوام، حسب ما كشف بيان لمديرية الأمن العام.
ووفق البيان، ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على أفراد عصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية لتهريب المخدرات.
وأعلنت المديرية "إحباط عمليتي تهريب نحو 9.5 مليون حبة مخدرة، و143 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرة، والإطاحة بأفراد العصابتين".