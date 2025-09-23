ترامب يشكك في فعالية عقار "أوزمبيك" المخصص للسكري وخسارة الوزن

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعًا بعد تصريحاته التي شكك فيها بفعالية دواء "أوزمبيك"، الذي يُعد من أشهر العقاقير المخصصة لمرضى السكري من النوع الثاني ويستخدم أيضًا لإنقاص الوزن.
وخلال حديثه في المكتب البيضاوي بحضور وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، وصف ترامب الدواء بـ"حبوب السمنة"، زاعمًا أنه لم يُظهر نتائج ملموسة لدى بعض مستخدميه، على الرغم من انتشاره عالميًا كوسيلة لكبح الشهية وفقدان الوزن.
وأشار ترامب إلى أن بعض الأشخاص الذين يستخدمون الدواء لا يبدون وكأنهم فقدوا وزنًا فعليًا، معتبراً أن نتائجه غير مضمونة.
كما أوصى في الاجتماع ذاته النساء الحوامل بالابتعاد عن استخدام "الباراسيتامول"، بدعوى أنه يضاعف خطر الإصابة بالتوحد، وهو ادعاء يفتقر إلى الأدلة العلمية ويعارض ما تؤكده الهيئات الصحية الدولية.
ويعتمد "أوزمبيك" على محاكاة عمل هرمون طبيعي يفرز في الأمعاء بعد تناول الطعام، ما يحفز البنكرياس على إفراز الإنسولين ويعطي إشارات للدماغ بالشبع، وقد ساعد العديد من مستخدميه على خسارة الوزن.
إلا أن تقارير طبية حذرت من آثاره الجانبية، مثل الغثيان والإسهال والإمساك، إضافة إلى مشكلات جلدية وانخفاض في الرغبة الجنسية، فضلاً عن مخاطر صحية أكبر لدى بعض الحالات.