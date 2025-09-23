ترامب يشكك في فعالية عقار "أوزمبيك" المخصص للسكري وخسارة الوزن

وخلال حديثه في المكتب البيضاوي بحضور وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، وصف ترامب الدواء بـ"حبوب السمنة"، زاعمًا أنه لم يُظهر نتائج ملموسة لدى بعض مستخدميه، على الرغم من انتشاره عالميًا كوسيلة لكبح الشهية وفقدان الوزن.