تحطم سيارة كهربائية من "تسلا" ومصرع 4 أشخاص بداخلها حرقًا

وقال هوار لوكالة AP إنه لم يكن هناك شهود على الحادث، وإن السائق وثلاثة ركاب احترقوا بشكل لا يمكن التعرف عليهم وكانوا قد توفوا بالفعل عندما وصلت السلطات، ووفقًا للتقارير الأولية، فقد اصطدمت السيارة بعدة علامات طريق بسرعة عالية أثناء خروجها عن الطريق، وذكرت صحيفة "ويسترن كوريير" المحلية أنها توقفت على بعد عدة أمتار من النقطة التي انحرفت منها.