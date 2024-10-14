تحطم سيارة كهربائية من "تسلا" ومصرع 4 أشخاص بداخلها حرقًا

أعلنت النيابة العامة الفرنسية يوم الأحد أن أربعة أشخاص قُتلوا في غرب فرنسا مساء السبت عندما اشتعلت النيران في سيارة تسلا الكهربائية لأسباب لم تُحدد بعد، وقد وقع الحادث خارج مدينة نورت، ما أسفر عن وفاة السائق وثلاثة ركاب كانوا موظفين في مطعم قريب في ميلي، وفقًا لمصدر مقرب من الشرطة.
وقال قاضٍ محلي لوكالة AFP: "تم فتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف الحادث القاتل، وسيتم طلب خبرة على السيارة خلال هذا التحقيق".
وأضاف هوار، المتحدث باسم الشرطة المحلية، أن كل الدلائل تشير إلى أن السيارة خرجت عن الطريق، وأشار إلى وجود علامات على الأرض وعلامة طريق يبدو أنها تم قطعها بوساطة السيارة أثناء خروجها عن الطريق، وأكد أن التحقيق جارٍ.
وقال هوار لوكالة AP إنه لم يكن هناك شهود على الحادث، وإن السائق وثلاثة ركاب احترقوا بشكل لا يمكن التعرف عليهم وكانوا قد توفوا بالفعل عندما وصلت السلطات، ووفقًا للتقارير الأولية، فقد اصطدمت السيارة بعدة علامات طريق بسرعة عالية أثناء خروجها عن الطريق، وذكرت صحيفة "ويسترن كوريير" المحلية أنها توقفت على بعد عدة أمتار من النقطة التي انحرفت منها.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن الشرطة، أن السائق كان رجلاً يبلغ من العمر 65 عامًا من منطقة نورت، وأن الركاب الثلاثة كانوا موظفين في مطعم كان يتردد عليه، تتراوح أعمارهم بين 26 و21 و16 عامًا، وقد عرض عليهم توصيلهم بعد العمل.
وغالبًا ما واجهت تسلا تدقيقًا بسبب قضايا السلامة. في إبريل، توصلت الشركة إلى تسوية مع عائلة مهندس قُتل عندما اصطدمت سيارة تسلا من طراز Model X في وادي السيليكون في 2018، وهو ما تجنب محاكمة، وكان السائق يستخدم ميزة القيادة الذاتية في ولاية كاليفورنيا عندما اصطدمت السيارة بحاجز خرساني، وفقًا للدعوى.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت تسلا استدعاء لنحو 27,185 من سيارات "سايبرترك" بسبب مشكلات في رؤية الكاميرات الخلفية، وهو الاستدعاء الخامس لشاحنة البيك أب الكهربائية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ منذ أن بدأت في السير على الطريق في نهاية 2023.
وفي ديسمبر، استدعت تسلا أكثر من مليوني سيارة في الولايات المتحدة وكندا بسبب المخاطر المرتبطة ببرامج القيادة الذاتية وزيادة محتملة في خطر الاصطدام، وفقًا للجهات التنظيمية الوطنية الأمريكية.