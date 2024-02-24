أثناء تصوير برنامج لـ"ناشيونال جيوغرافيك".. باحث يلتقط "سيلفي" مع أضخم أناكوندا على الأرض

وفي حين أن هناك نوعًا آخر، وهو الثعبان الشبكي، يميل إلى أن يكون أطول - حيث يصل طوله غالبًا إلى أكثر من 6.25 أمتار (20.5 قدمًا) - إلا أنه أخف وزنًا.