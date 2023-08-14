بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.. ارتفاع حصيلة الضحايا في الهند إلى 49 قتيلاً

وفي التفاصيل، لقي 41 شخصاً مصرعهم في ولاية هيماشال براديش، الأكثر تضرراً خلال الساعات الـ24 الماضية، بعدما كانت الحصيلة فيها 16 قتيلاً، بحسب بيان رسمي، من بينهم 9 في انهيار معبد هندوسي في شيملا، عاصمة تلك الولاية. فيما هناك 13 آخرون على الأقل في عداد المفقودين، وفق فرانس برس.