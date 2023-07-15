تثقل الكاهل وتعظم الديون.. "أخطاء شائعة" يقع فيها حاملو البطاقات الائتمانية

ويرى أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في إحدى الشركات المالية، أن أكثر الأخطاء شيوعًا، والتي يقع فيها حاملو بطاقة الائتمان، هي تحمل رصيد عالٍ على البطاقة، والتي تؤدي إلى فرض رسوم فائدة عالية؛ ما يراكم المستحقات وتصبح صعبة السداد، كما أن دفع الحدّ الأدنى المستحقّ على الرصيد قد يبدو مريحًا، ولكنه يمكن أن يمدّ فترة السداد ويتسبّب في رسوم فائدة كبيرة.