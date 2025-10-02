رصد كوكب هائم يبتلع 6 مليارات طن من الغاز والغبار في الثانية

رصد علماء الفلك كوكبًا هائمًا في طور التكوين يبتلع نحو ستة مليارات طن من الغاز والغبار في الثانية، في عملية نمو هائلة تزيل الفوارق المعروفة بين الكواكب والنجوم، وفق دراسة نشرتها مجلة "ذي أستروفيزيكل جورنال ليترز".
ويختلف هذا الكوكب عن الأرض والمريخ والمشتري التي تدور حول الشمس، إذ يهيم بحرية في الفضاء دون ارتباط بأي نجم. ويُعتقد بوجود تريليونات من هذه الكواكب في مجرة درب التبانة وحدها.
ويُعرف الكوكب باسم "تشا 1107-7626"، ويقع على بُعد نحو 620 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الحرباء، وتفوق كتلته المشتري بما بين خمس إلى عشر مرات، بينما يراوح عمره بين مليون ومليوني سنة.
وأوضح الباحثون أن نمو الكوكب يحدث بفضل قرص من الغاز والغبار يحيط به، حيث رُصد في أغسطس الماضي وهو يبتلع المادة بمعدل غير مسبوق بلغ ستة مليارات طن في الثانية، أي أسرع بثماني مرات مقارنة بالأشهر السابقة.
وبحسب الفريق البحثي من جامعة سانت أندروز البريطانية، وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ومرصد باليرمو الإيطالي، فقد أظهرت المراقبات باستخدام التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي، وبيانات تلسكوب "جيمس ويب"، أن الكوكب يُظهر خصائص تُشبه إلى حد كبير المراحل الأولى لتشكل النجوم.
كما رُصد بخار الماء أثناء مرحلة التراكم، وهي سمة لم تُسجل سابقًا إلا لدى النجوم، ما دفع العلماء إلى اعتبار الظاهرة غير مسبوقة، وترجّح إعادة النظر في فهم آليات تشكّل العوالم الأخرى في مراحلها الأولى.