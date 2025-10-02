رصد كوكب هائم يبتلع 6 مليارات طن من الغاز والغبار في الثانية

كما رُصد بخار الماء أثناء مرحلة التراكم، وهي سمة لم تُسجل سابقًا إلا لدى النجوم، ما دفع العلماء إلى اعتبار الظاهرة غير مسبوقة، وترجّح إعادة النظر في فهم آليات تشكّل العوالم الأخرى في مراحلها الأولى.