إصابة إيطالي بالإيدز وكورونا وجدري القردة في وقت واحد.. وهذه حالته الآن

ووفقًا لتقرير دراسة الحالة المنشور في Journal of Infection، أصيب المريض، وهو رجل إيطالي يبلغ من العمر 36 عامًا، بسلسلة من الأعراض، بما في ذلك التعب والحمى والتهاب الحلق، بعد تسعة أيام من عودته من رحلة إلى إسبانيا، وتم اختباره إيجابيا لكورونا لأول مرة في 2 يوليو.