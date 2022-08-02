في 6 أشهر.. العالم تكبد خسائر بـ 72 مليار دولار بسبب الكوارث الطبيعية

أعلنت شركة التأمين السويسرية "سويس ري" Swiss Re في تقديرات نشرتها، اليوم الثلاثاء، أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العالم في النصف الأول من العام 2022، بسبب الكوارث الطبيعية، بلغت 72 مليار دولار.
وقال رئيس قسم التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الشركة السويسرية مارتين بورتوغ: "تتجلى آثار تغير المناخ في الظواهر المناخية الشديدة بشكل متزايد، مثل الفيضانات غير المسبوقة في أستراليا وجنوب إفريقيا"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
النصف الأول من 2021 شهد تسجيل خسائر اقتصادية أكبر جرّاء كوارث طبيعية بنحو 91 مليار دولار.
وأشارت شركة التأمين السويسرية، إلى الأثر المتزايد لما يسمّى بالكوارث الثانوية المُكلفة بشكل متزايد، مثل: الفيضانات والعواصف الشتوية في فبراير بأوروبا وعواصف البَرَد في فرنسا.
الخسائر الإجمالية من الكوارث الطبيعية تتضمّن الكوارث التي تسبب بها الإنسان مثل: الحوادث الصناعية، بقيمة 75 مليار دولار في النصف الأول من 2022، مقابل 95 مليار دولار في النصف الأول من 2021، بحسب الشركة.
وبلغت فاتورة شركات التأمين 38 مليار دولار، مقابل 49 مليار دولار قبل عام.
وأشارت الشركة إلى تزايد تواتر الكوارث حول العالم التي تُسمّى بالكوارث الثانوية، مثل: الفيضانات والعواصف، مقارنة بالكوارث الكبيرة مثل الزلازال والأعاصير.
يذكر أن فاتورة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في 2021 قد بلغت نحو 250 مليار دولار، بزيادة قدرها 24 بالمئة مقارنة بعام 2020، ما جعل عام 2021، رابع أعلى تكلفة بالنسبة لشركات التأمين منذ 1970 لتغطية تلك الأضرار.
ومن أبرز الكوارث العاصفة "إيدا" و"أوري" في الولايات المتحدة وفيضانات ألمانيا وبلجيكا، إلى جانب الحوادث البشرية، وفًقا لتقدير أولي بشركة إعادة التأمين السويسرية "سويس ري".