في 6 أشهر.. العالم تكبد خسائر بـ 72 مليار دولار بسبب الكوارث الطبيعية

الخسائر الإجمالية من الكوارث الطبيعية تتضمّن الكوارث التي تسبب بها الإنسان مثل: الحوادث الصناعية، بقيمة 75 مليار دولار في النصف الأول من 2022، مقابل 95 مليار دولار في النصف الأول من 2021، بحسب الشركة.