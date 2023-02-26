مشاهد غير مألوفة.. الولاية الأمريكية الدافئة تجتاحها الثلوج.. هل تغيُّر المناخ هو السبب؟

وأضاف: "لا يمكنك العثور على بصمات دقيقة لتغيُّر المناخ في حدث واحد، ولكن عندما يكون هناك الكثير من الأحداث، ليس فقط في أمريكا، ولكن في جميع أنحاء العالم، يصبح من الواضح جدًّا أن هذا هو تأثير تغيُّر المناخ".