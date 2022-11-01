بـ"حيلة حاسمة".. علماء أمريكيون يُطوِّرون علاجًا واعدًا ضد كورونا

وتفصيلاً، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن عددًا من العلماء يُطوِّرون علاجًا من أجل جعل الفيروس عاجزًا عن التطور، وذلك عبر حرمانه من الوصول إلى البروتينات التي يحتاج إليها حتى يؤذي جسم الإنسان.