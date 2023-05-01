بعد اصطدام سيارته بعامود.. الشرطة الهولندية تقبض على "بوريس جونسون المزيف"

ولم تستطع الشرطة تحديد مكان إصدار الوثيقة المزورة، لكن تقارير إعلامية أكدت أن رخص القيادة المزيفة كتلك المعثور عليها، يمكن شراؤها بسهولة في المتاجر السياحية في أوكرانيا.