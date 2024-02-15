ألمانيا.. لصوص المعادن يعطّلون السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة

تقرر إلغاء عدد من رحلات القطارات فائقة السرعة بين فرانكفورت وشتوتغارت يوم الاثنين الفائت؛ جراء تخريب لصوص المعادن للبنية التحتية الرئيسة.
وأعلن Deutsche Bahn مشغل السكك الحديدية في ألمانيا، أن سرقة الأجزاء المعدنية اكتشفت صباح الاثنين على جزء من المسار بين محطة مانهايم المركزية وبلدة لامبيرثايم القريبة.
وبحسب موقع "دويتشه فيله"، تبيّن أن الاضطراب الحاصل أثّر على قطارات Intercity Express (ICE) التي تسير على خط برلين-فرانكفورت-شتوتغارت، مع إلغاء جميع الخدمات بين فرانكفورت وشتوتغارت.
وألغيت رحلات بعض القطارات التي كانت متجهة من ولاية شمال الراين وستفاليا الغربية إلى ميونيخ في الجنوب عبر مطار فرانكفورت وشتوتغارت، واضطر المشغل إلى إعادة توجيه قطارات ICE الأخرى التي تسافر بين فرانكفورت وMannheim.
وشهدت حالات سرقة النحاس في ألمانيا مؤخرًا ارتفاعًا كبيرًا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الخردة المعدنية، حيث تشارك العصابات المنظمة في عمليات السرقة بشكل احترافي، حيث تستخدم أدوات خاصة.
وشهدت ألمانيا مؤخرًا 450 حالة سرقة معادن على السكك الحديدية التي تديرها Deutsche Bahn، حسب ما صرّح متحدث باسم مشغل السكك الحديدية لـ Euronews، مضيفًا أن السرقات أثرت على 3200 قطار، والتي تأخرت لمدة إجمالية تبلغ 40 ألف دقيقة وكلفت الشركة 7 ملايين يورو.
وقبل عيد الميلاد العام الماضي، تسببت سرقة الكابلات النحاسية بالقرب من Mannheim في حدوث اضطرابات محلية لعدة أيام، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعطل العديد من قطارات ICE بين فرانكفورت وكولونيا؛ بسبب حادث آخر لسرقة المعادن.