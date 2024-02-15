ألمانيا.. لصوص المعادن يعطّلون السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة

وقبل عيد الميلاد العام الماضي، تسببت سرقة الكابلات النحاسية بالقرب من Mannheim في حدوث اضطرابات محلية لعدة أيام، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعطل العديد من قطارات ICE بين فرانكفورت وكولونيا؛ بسبب حادث آخر لسرقة المعادن.