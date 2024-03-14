بعد حظر أميركا لـ"توك توك".. الصين تتعهد باتخاذ كل الإجراءات لحماية مصالح شركاتها

تعهدت الصين اليوم (الخميس)، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها في الخارج، بعدما أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يجبر تطبيق "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.