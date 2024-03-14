بعد حظر أميركا لـ"توك توك".. الصين تتعهد باتخاذ كل الإجراءات لحماية مصالح شركاتها

تعهدت الصين اليوم (الخميس)، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها في الخارج، بعدما أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يجبر تطبيق "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وأوضح ناطق باسم وزارة التجارة الصينية، أن "الصين ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم"، وفقاً لـ"فرانس برس.
من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ونبين: "يضع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية".