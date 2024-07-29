الرياح والحرارة المرتفعة تؤجج الحريق الضخم في كاليفورنيا

وقالت وكالة "كال فاير" التابعة للولاية: إن "بارك فاير" الذي أصبح أحد أكبر الحرائق المسجلة على الإطلاق في تاريخ هذه الولاية، الواقعة غربي الولايات المتحدة، الْتهم حتى مساء الأحد أكثر من 144.500 هكتار من المساحات الخضراء.