الرياح والحرارة المرتفعة تؤجج الحريق الضخم في كاليفورنيا

واصلت فِرَق الإطفاء في كاليفورنيا، جهودها الرامية للسيطرة على حريق ضخم اندلع في شمال الولاية قبل 4 أيام وأججته الأحد رياح عاتية ودرجات حرارة لا تنفك ترتفع؛ بحسب ما أعلنته السلطات.
وقالت وكالة "كال فاير" التابعة للولاية: إن "بارك فاير" الذي أصبح أحد أكبر الحرائق المسجلة على الإطلاق في تاريخ هذه الولاية، الواقعة غربي الولايات المتحدة، الْتهم حتى مساء الأحد أكثر من 144.500 هكتار من المساحات الخضراء.
وبذلك يصبح "بارك فاير" -الذي اندلع قرب بلدة تشيكو- سابع أكثر الحرائق تدميرًا في تاريخ الولاية.
وأحرزت فِرَق الإطفاء بعض النجاح يوم السبت، مستفيدة في ذلك من تراجع قوة الرياح وانخفاض درجات الحرارة، فتمكنت من السيطرة على الحريق بنسبة 12%، بحسب الوكالة.
لكن الأحوال الجوية مالت الأحد لصالح الحريق؛ إذ ارتفعت درجات الحرارة واشتدت قوة الرياح؛ وفقًا للوكالة.
وتسبب الحريق حتى الآن في إجلاء 4200 شخص من مقاطعة بوتي، بحسب ما ذكرته "فرانس برس".
وتكافح فِرَق الإطفاء النيران في منطقة جبلية تقع على بُعد حوالى 145 كلم من ساكرامنتو، عاصمة الولاية.