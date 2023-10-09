صحيفة: عدد القتلى الإسرائيليين قد يرتفع إلى 1000 قتيل

كشفت مصادر صحفية إسرائيلية أن عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية العسكرية التي نفّذتها حماس مؤخرًا، قد يرتفع إلى 1000؛ فيما ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة إلى 436 قتيلًا.
وتفصيلًا، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقرير لها: إن عدد القتلى الإسرائيليين جراء العملية العسكرية التي نفّذتها حماس مؤخرًا قد يرتفع إلى 1000.
وبينما أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس تجاوز 100 أسير؛ قالت "يديعوت" أحرونوت إن العدد قد يصل إلى 150.
يأتي هذا رغم أن وزارة الصحة الإسرائيلية قالت في بيانات محدّثة، فجر الاثنين: إن عدد القتلى بفعل هجمات حماس وصل إلى 700 قتيل؛ فيما بلغ عدد المصابين 2382، منهم 345 في حالة خطيرة، و22 في حالة حرجة.
وفي واشنطن، أشار متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى مقتل "العديد" من المواطنين الأمريكيين في أعقاب الهجمات على إسرائيل؛ مضيفًا أن المسؤولين الأمريكيين ما زالوا على اتصال مع نظرائهم الإسرائيليين.
وجاءت التقارير الرسمية عن سقوط أمريكيين قتلى في الصراع، في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل هجمات على قطاع غزة ردًّا على الهجوم الذي تَعرضت له والذي يعد واحدًا من أدمى الهجمات في تاريخها.
وفي قطاع غزة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 436 قتيلًا.
وأضافت الوزارة أن من بين القتلى 91 طفلًا و61 سيدة؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وأشارت إلى أن عدد الإصابات بين الفلسطينيين في القطاع، جراء القصف الإسرائيلي المكثف بلغ 2271 إصابة.