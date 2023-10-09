صحيفة: عدد القتلى الإسرائيليين قد يرتفع إلى 1000 قتيل

وجاءت التقارير الرسمية عن سقوط أمريكيين قتلى في الصراع، في الوقت الذي تنفذ فيه إسرائيل هجمات على قطاع غزة ردًّا على الهجوم الذي تَعرضت له والذي يعد واحدًا من أدمى الهجمات في تاريخها.