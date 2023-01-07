"الثوران الملحمي".. بقعة شمسية مخفية تدنو من الأرض.. ماذا لو اصطدمت؟!

ومن المحتمل أن يكون الانبعاث الكتلي الإكليلي قد تم إطلاقه من خلال توهج مخفي من الجانب البعيد، وتم تسجيله كحدث من الفئة C، وهو ثالث أعلى فئة من التوهجات الشمسية "تشمل فئات التوهج الشمسي A و B و C و M و X ، مع كون كل فئة أقوى بعشر مرات على الأقل من الفئة السابقة لها"، ولكن بناء على حجم وقوة الانبعاث الكتلي الإكليلي المرئي، يعتقد الخبراء أن الانفجار الخفي الذي ولد ربما كان كبيرًا بدرجة كافية ليتم تصنيفه على أنه توهج من الفئة X؛ بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".