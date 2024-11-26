وصفها بالـ"حثالة" من قبل.. مخاوف من شراء إيلون ماسك شبكة إخبارية ليبرالية

وقال: "هذه السنة رفضت الصحيفة أن تدعم أيًّا من المرشحين في الانتخابات الرئاسية؛ حيث كانت الصحيفة تريد دعم كامالا هاريس، ولكنها كانت تخشى تداعيات هذا الدعم على شركاتها الأخرى".