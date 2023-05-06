سيناريو تقليدي و3 أيام تاريخية.. انطلاق احتفالية تتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا



ورغم أنّ تشارلز الثالث "74 عامًا" أراد احتفالًا أبسط وأقصر من الاحتفال بتتويج الملكة إليزابيث الثانية، أمام جمهور من الضيوف يقتصر على ألفي شخص "قادة أجانب، ملوك، مسؤولين منتخبين، مجتمع مدني"، إلّا أنّ بعض الخطوات تبقى غير قابلة للتغيير.