سيناريو تقليدي و3 أيام تاريخية.. انطلاق احتفالية تتويج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا

انطلقت منذ لحظات احتفالية تتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا؛ حيث وصل تشارلز الثالث إلى قصر باكنغهام.
وبعد مراسم دينية ستقام اليوم السبت، ستشهد المملكةُ المتحدة ثلاثةَ أيام من الاحتفالات بتتويج تشارلز الثالث، ويتجذّر الاحتفال الديني في التقاليد الملكية، غير أنّ الملك أراد تحديثه.
وسيبدأ هذا النهار التاريخي بـ"موكب الملك" الذي سيتوجّه إلى "ويستمنستر" من قصر باكنغهام، في عربة ستسير حوالي كيلومترين.
ووفق "الفرنسية": من المفترض أن يعكس الاحتفال، الذي ستتخلّله موسيقى كلاسيكية ومؤلّفات موسيقية أكثر حداثة، "دور الملك اليوم والتطلّع إلى المستقبل، مع التجذّر في التقاليد والعظمة التاريخية"؛ وفقًا للقصر.
ورغم أنّ تشارلز الثالث "74 عامًا" أراد احتفالًا أبسط وأقصر من الاحتفال بتتويج الملكة إليزابيث الثانية، أمام جمهور من الضيوف يقتصر على ألفي شخص "قادة أجانب، ملوك، مسؤولين منتخبين، مجتمع مدني"، إلّا أنّ بعض الخطوات تبقى غير قابلة للتغيير.
وبمجرّد حضوره إلى الكنيسة سيتم تقديم الملك للجمهور الذي سيحيّيه، قبل أن يؤدي اليمين.
وشهد قسم التتويج المكتوب منذ العام 1688، تغييرات على مرّ القرون، على سبيل المثال، أقسمت إليزابيث الثانية على أن تحكم "وفقًا لقوانينها" شعب المملكة المتحدة والدول الـ14 الأخرى التابعة للتاج، والدفاع عن الديانة الإنغليكانية التي يرأسها الملك، وقد يتميّز تشارلز بخطاب أكثر "مسكونية" تجاه كلّ الأديان.
بعد ذلك سيحصل الملك الجالس على كرسي الملك إدوارد، على المسحة بالزيت من رئيس الأساقفة، ثمّ على الرداء الملكي، والكرة الذهبية التي يعلوها صليب، وصولجان وتاج القديس إدوارد الذي سيوضع على رأسه، وسيقدّم أعضاء العائلة الحاكمة تحيّة إجلال للملك.
بعد ذلك سيغادر الملك والملكة كاميلا، التي ستُتوّج أيضًا خلال الاحتفال، في عربة ضمن "موكب التتويج" باتجاه باكنغهام، يرافقهما هذه المرة موكبٌ قوامه حوالي أربعة آلاف جندي يرتدون ملابس احتفالية.
وستظهر العائلة المالكة أخيرًا على شرفة القصر لتحية الحشد ومشاهدة طائرات سلاح الجو الملكي تحلّق في السماء.