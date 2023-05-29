يموتون دون مساعدة.. أرقام مأساوية لمعدل وفيات الرضع في دار أيتام بالسودان

وعن أعداد الأطفال الذين فقدوا حياتهم أوضحت الطبيبة "عبير عبدالله" أن "معدل الوفيات اليومي ارتفع إلى ما بين حالتين و4 حالات، وأحيانًا أكثر من ذلك"، وأن هناك ما لا يقل عن 50 طفلاً، من بينهم 20 رضيعًا على الأقل، توفوا في دار الأيتام في الأسابيع الستة منذ اندلاع الصراع في منتصف إبريل.