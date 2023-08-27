"محظوظ جدًّا".. ضربته صاعقة مرتين في 5 دقائق وهذا ما حدث له

وعادة ما تتسبب ضربات البرق في أضرار جسيمة لجلد الضحية، ولم تكن حالة "ليو" مختلفة، فهو لا يزال يخضع للعلاج حتى الآن، ومع ذلك فإنه يُعتبر "محظوظًا جدًّا" بالبقاء على قيد الحياة.