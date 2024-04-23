ملياردير متعجرف يعتقد أنه فوق القانون.. الحرب الكلامية تستعر بين رئيس وزراء أستراليا و"ماسك"

وقال ألبانيز إن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية، مشيرًا إلى أن ماسك يكافح من أجل إبقاء المحتوى العنيف على منصته، مشددًا على "أننا سنفعل ما هو ضروري لمواجهة هذا الملياردير المتعجرف الذي يعتقد أنه فوق القانون، بل والآداب العامة أيضًا".