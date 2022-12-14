بلقطة على "زووم".. شاهد لحظة دراسة "الركراكي" خطط اللعب.. وتعرف على معلمه

وتحت عنوان "التلميذ أصبح أستاذًا"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يا له من فرق يمكن أن يحدث في 12 شهرًا فقط؛ حيث تم الكشف عن لقاء عبر الفيديو على برنامج "زووم"؛ حيث كان الركراكي يتابع على جهاز الكمبيوتر الخاص به، المدرب مايكل ارتيتا وهو يقدم ندوة عن تكتيكات اللعب، مستخدمًا فوز أرسنال على مانشستر سيتي كأحد الأمثلة لشرح فلسفته التدريبية والتكتيكية خاصة في مواجهة الفرق القوية.