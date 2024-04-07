لا إصابات بين الركاب.. شاهد اصطدام طائرتَيْن في مطار هيثرو بلندن

وقال مطار هيثرو، أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً بالمسافرين، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين الركاب، وإنه لا يتوقع استمرار تأثير هذا الحادث على أيّ من عملياته، حسب "سكاي نيوز عربية".