مساء اليوم.. كويكب بحجم 40 طابقًا يقترب من الأرض

سيحلق كويكب أكبر من الهرم الأكبر في الجيزة على مقربة كبيرة من الأرض، اليوم السبت؛ حيث سيكون على بعد حوالي ثلاثة أرباع المسافة بين الأرض والقمر، ويصل أقرب نقطة له عند الساعة 3:46 مساءً بتوقيت الرياض.