مساء اليوم.. كويكب بحجم 40 طابقًا يقترب من الأرض

سيحلق كويكب أكبر من الهرم الأكبر في الجيزة على مقربة كبيرة من الأرض، اليوم السبت؛ حيث سيكون على بعد حوالي ثلاثة أرباع المسافة بين الأرض والقمر، ويصل أقرب نقطة له عند الساعة 3:46 مساءً بتوقيت الرياض.
ووفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية: تمّ اكتشاف الكويكب الذي يحمل اسم "2024 MK" في 16 يونيو الجاري، ويبلغ قطره بين 120 و260 مترًا، وهو مصنّف ضمن فئة الكويكبات محتملة الخطورة.
وخلال أقرب اقتراب له من الأرض، يحلق الكويكب الذي صنف حجمه بحجم مبنى مكون من 40 طابقًا، بسرعة تصل إلى 21,000 ميل في الساعة "34,000 كم/ ساعة"، وسيبلغ مقدار لمعانه 11.3؛ مما يعني إمكانية رؤيته باستخدام منظار بسيط.
يُذكر أنه لم يمر كويكب بالقرب من الأرض بهذا السطوع منذ 12 عامًا.