رحيل أسطورة الفيزياء.. وفاة العالم الصيني تشن نينغ يانغ عن 103 أعوام

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت، وفاة العالم الصيني الشهير تشن نينغ يانغ، أحد أبرز علماء الفيزياء في العالم والحائز على جائزة نوبل للفيزياء، عن عمر يناهز 103 أعوام في العاصمة بكين بعد معاناة مع المرض.
وُلد يانغ في مدينة خفي بإقليم آنهوي شرق الصين عام 1922، ونال جائزة نوبل عام 1957 مناصفة مع العالم تسونغ داو لي عن اكتشافهما مبدأ “عدم حفظ التناظر في التفاعلات الضعيفة”، وهو أحد أهم الاكتشافات في فيزياء الجسيمات الحديثة.
وكان يانغ عضوا في الأكاديمية الصينية للعلوم وأستاذًا في جامعة تسينغهوا المرموقة، حيث بدأ منذ عام 1999 بإلقاء المحاضرات فيها، وهي الجامعة نفسها التي قضى فيها ثماني سنوات من طفولته عندما كان والده أستاذًا هناك.
وحصل يانغ على درجة الدكتوراه من جامعة شيكاغو في الأربعينيات، وكان أول عالم صيني يزور وطنه بعد بدء العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين في السبعينيات، ليصبح رمزًا للتواصل العلمي بين الشرق والغرب.
واتشح موقع جامعة تسينغهوا باللون الداكن حدادًا على وفاته، ونقلت عنه الجامعة قوله في أحد لقاءاته الأخيرة:"لقد كانت حياتي عبارة عن دائرة، بدأت من نقطة وسافرت في طريق طويل، ثم عدت في النهاية إلى المكان الذي جئت منه."